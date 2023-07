Opta désigne un surprenant favori pour le titre de champion de Belgique

Le coup d'envoi de la Jupiler Pro League est imminent. L'agence de données Opta et les bookmakers ont présenté leurs favoris.

Chez Opta, un résultat surprenant est apparu. L'Union est considérée comme le favori pour la victoire finale, malgré le départ de nombreux joueurs vedettes du club. Le Royal Antwerp FC suit de près à la deuxième place. Un peu plus loin, on trouve le KRC Genk et La Gantoise. Le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht ont peu de chances de remporter le titre selon Opta.

Les favoris selon Opta :

Union : 32,4 %

Anvers : 31,2

KRC Genk : 14,3

La Gantoise : 13,2%

Club Bruges : 6,9

Anderlecht : 1,3

Cercle Brugge : 0,6

Charleroi : 0,1

STVV : 0,1%

Alors ? Qui sera champion dans 10 mois ?