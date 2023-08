"Oui, nous discutons avec Anderlecht pour Zeno Debast"

Voilà une nouvelle que les supporter du RSC Anderlecht ne seront pas ravis d'entendre. Le directeur sportif du PSV Eindhoven a confirmé des discussions au sujet de Zeno Debast.

Zeno Debast (19 ans) pourrait bien quitte le Sporting d'Anderlecht dès cet été. Voici plusieurs jours, une rumeur évoquait des contacts entre le RSCA et le PSV Eindhoven ; la piste prioritaire du club néerlandais restait Davinson Sanchez (Tottenham), mais Debast était le plan B bien défini.

Désormais, les choses ont changé. Interviewé par ESPN, Earnest Stewart, directeur technique du PSV Eindhoven, a révélé que la piste Sanchez n'était plus d'actualité... au contraire de la piste Debast. "Oui, c'est un très bon joueur. Nous sommes en discussion avec Anderlecht, en effet", confirme-t-il. "Nous verrons si quelque chose en ressort, ce n'en est pas encore là".

On sait que le RSCA ne serait pas fermé à une vente de son Diable Rouge si le montant proposé est assez élevé - probablement aux alentours des 15 millions d'euros. Ce serait un coup dur pour le club et pour Jesper Fredberg, qui se mettrait probablement les supporters à dos en laissant partir Verbruggen et Debast dans la même fenêtre de mercato....