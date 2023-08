🎥 Auteur d'un doublé, Hugo Cuypers entre déjà dans l'histoire de La Gantoise

La Gantoise s'est promenée ce mercredi soir face aux Polonais du Pogon Szczecin lors de la manche aller du 3e tour de qualifications pour la Conference League (5-0).

Il n'y a pas qu'Emmanuel Orban, auteur d'un triplé, qui s'est fait plaisir sur le terrain de la Ghelamco. Non, il y ausssi Hugo Cuypers. Le meilleur buteur de la dernière saison de Pro League est resté sur sa lancée : déjà 5 buts en 4 matchs.

Ce mercredi, en inscrivant un doublé, il a porté son total européen avec La Gantoise à 12 réalisations. Il est, avec Khalifa Coulibaly, le meilleur buteur de La Gantoise en Europe.

"C'est chouette, mais je pense surtout à la qualification", a déclaré Cuypers après la rencontre, selon RTL. "Nous nous sommes mis en très bonne position en ne laissant jamais notre adversaire rentrer dans le match. On a mis un 5e but en plus en deuxième mi-temps. Il faut à présent finir le travail en Pologne jeudi prochain."