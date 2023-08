Justin Lonwijk révèle son meilleur poste et les raisons de sa signature à Anderlecht

Après la victoire face à l'Antwerp, Justin Lonwijk s'est exprimé pour la première fois depuis son arrivée au micro de la presse. Il a décrit ses qualités, et la raison de sa venue.

Justin Lonwijk (23 ans) a fait ses grands débuts pour Anderlecht, moins de deux semaines après être arrivé. Des débuts réussis en termes de résultat. "C'était une belle prestation d'ensemble et pour moi, pouvoir débuter par une victoire devant notre public, c'est super", se réjouissait le Néerlandais.

On ne s'attendait pas forcément à voir Lonwijk jouer dès dimanche, vu son gros retard de préparation. "Je ne m'entraîne que depuis une semaine, c'est vrai, mais je me sens bien. Vu comment ça se passait à l'entraînement, je m'attendais à jouer", assure-t-il. "Pas 90 minutes, bien sûr, je n'étais pas prêt pour ça. Mais ça viendra vite. Je peux encore progresser, notamment dans mes déplacements".

Quitter l'Ukraine "en raison des circonstances"

Reste à voir quel est le meilleur poste du joueur arrivé du Dynamo Kiev, qui semble fort polyvalent. "Je dirais que c'est en 8 ou en 10, un poste où je peux participer à l'attaque et amener le danger", estime Justin Lonwijk. Mais jouer, tout simplement, sans penser à autre chose, sera déjà un plaisir pour le Néerlandais, qui a connu la situation compliquée de l'Ukraine.

"La saison passée était... difficile, oui. Je suis content d'être à Anderlecht pour pouvoir me reconcentrer sur le football (il hésite à en dire plus, nda). Disons que les circonstances ont amené mon départ de Kiev". Lonwijk n'a donc pas hésité quand Anderlecht s'est présenté : "Ca reste le plus grand club de Belgique malgré des saisons plus difficiles. Je veux y faire de belles choses, m'y imposer et faire plaisir au public".