Bruges et Zinckernagel écrasent Eupen, Genk s'en sort au Cercle

Exceptionnellement, il y avait deux matchs à 16h ce dimanche. Bruges a déroulé au Kehrweg, Genk a fait le job au Cercle.

Le Club de Bruges se rendait à l'AS Eupen et a infligé le même tarif aux Pandas qu'aux Islandais d'Akureyri en préliminaires européens : cinq buts, et cette fois sans encaisser (0-5). Un penalty grossier offert par Boris Lambert mettait la KAS sur de très mauvais rails, et Skov Olsen transformait (5e).

Philip Zinckernagel, titulaire, doublait ensuite la mise facilement, avant que Tajon Buchanan tue le suspens avant la pause. Malgré des tentatives eupenoises de reprendre tambour battant en seconde, Bruges continuera à empiler les buts via Skov Olsen (62e) et Zinckernagel (66e), encore.

Dans le même temps, le Racing Genk se rendait au Cercle de Bruges, et allait faire la différence en seconde période après 45 minutes absolument soporifiques de la part des deux équipes. Il faudra cependant un coup de pouce du destin sur une frappe de Christopher Bonsu Baah, qui rebondit sur le poteau et le malheureux Warleson (71e, 0-1)). Le Cercle, pourtant la meilleure équipe sur le terrain pendant une bonne partie du match, aura des regrets.