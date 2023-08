Deila prend des décisions fortes avant la Conference League

Le Club de Bruges affronte le KA Akureyri dans le match retour du tour préliminaire de la Conference League. Le match aller s'est soldé par une victoire 5-1 des Gazelles.

Le match retour s'apparente donc à une formalité. Ronny Deila ne prend aucun risque avec Hans Vanaken, malade, qui restera à la maison. Spileers et Skov Olsen ne seront pas non plus du voyage en Islande.

La sélection complète : Simon Mignolet, Nordin Jackers, Dedryck Boyata, Brandon Mechele, Joel Ordóñez, Tajon Buchanan, Maxim De Cuyper, Kyriani Sabbe, Casper Nielsen, Raphael Onyedika, Denis Odoi, Hugo Vetlesen, Shion Homma, Antonio Nusa, Michał Skóraś, Philip Zinckernagel, Igor Thiago, Romeo Vermant, Roman Yaremchuk.