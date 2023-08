Carl Hoefkens sur un éventuel retour de Kostas Laifis : "S'il est toujours là à la fin du mercato..."

La situation du défenseur central est toujours difficile. Kostas Laifis veut quitter le Standard, mais ne trouve toujours pas de porte de sortie. Et si le Chypriote réintégrait le groupe de Carl Hoefkens ?

Après une prestation un petit peu plus encourageante, le Standard a décroché son premier point de la saison à Charleroi. Ce samedi, les Rouches, privés de deux joueurs, recevront le Cercle.

"Barrett Laursen est toujours blessé au mollet et reviendra la semaine prochaine. Renaud Emond s’est cassé le nez hier à l’entraînement et n’est pas disponible également. Il fera son retour lundi, avec un masque, et sera disponible pour les prochains matchs."

Lors du choc wallon, Carl Hoefkens a présenté un système avec trois défenseurs, le même que la saison dernière. "Ce n’est pas pour une raison de facilité, car j’avais débuté avec un 4-3-3 pour être justement plus stable. Cela n’a pas donné beaucoup d’occasions, nous sommes plus dangereux en 3-5-2 avec les percussions d’Aron (Donnum) et Marlon (Fossey). Cela fait moins de défenseurs qu’en 4-3-3 mais j’aime quand le Standard se produit avec deux attaquants" poursuit le T1.

"Pour contrer le Cercle et son intensité, il faudra garder davantage le ballon. On doit savoir calmer le jeu et l’accélérer au bon moment. Ce sera un match lors duquel il sera très important de se battre et d’oser. Je sais qu’on est une équipe jeune et que c’est plus difficile de le faire en match, mais je veux voir ce que je vois chaque jour à l’entraînement" enchaîne l’entraîneur liégeois.

Interrogé sur la situation des indésirables, notamment Kostas Laifis, Carl Hoefkens n’a pas exclu que le défenseur central chypriote fasse son retour dans le groupe s’il n’a toujours pas trouvé de porte de sortie à la fin du mercato.

"J’ai été fâché et j’ai beaucoup parlé avec lui. Quand on est sous contrat dans un club, cela ne se fait pas de manquer le premier entraînement et de ne pas donner de nouvelles. Il fait son travail pour revenir physiquement, après on verra. Beaucoup de choses peuvent se passer en trois semaines. Il a encore un an de contrat, donc pourquoi ne pas le réintégrer dans le groupe s’il ne part pas ? Cependant, il devra montrer qu’il a envie de jouer pour le Standard et de se battre pour le club, c’est la chose la plus importante. S’il veut vraiment jouer, je ne vois pas de raison du contraire" a conclu Carl Hoefkens.