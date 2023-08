Pourquoi Anderlecht plutôt que l'Union ? La réponse de Mats Rits, qui évoque les négociations avec le Club de Bruges

Il faut un certain temps pour s'habituer à voir Mats Rits sous les couleurs du Sporting d'Anderlecht. Le milieu de terrain est doté d'une grande expérience et veut la mettre au service des Mauves. Mais pourquoi choisir le grand rival de Bruges, alors que d'autres options étaient possibles ?

Ce vendredi, Mats Rits était présenté devant la presse en tant que nouveau joueur du Sporting d'Anderlecht. Une petite surprise, puisque le milieu de terrain a choisi le rival du Club de Bruges alors que d'autres options étaient sur la table.

"J'ai eu de bonnes conversations avec Anderlecht, ils dégageaient beaucoup de confiance en moi. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de moi et qu'ils me voulaient vraiment. Si je dois m'habituer au mauve ? C'est une couleur comme une autre, je ne dois pas m'en faire pour cela" lance la nouvelle recrue du Sporting. "Passer de Bruges à Anderlecht n'est pas facile. Je suis né en Belgique et je comprends les sensibilités des supporters, mais il était temps pour moi d'ouvrir un nouveau chapitre."

Cette nouvelle page, Mats Rits aurait pu l'écrire dans un autre club bruxellois, puisque l'Union était aussi intéressée et proposait une offre semblable financièrement. "Le feeling à Anderlecht a été directement bon. Le choix n'a absolument pas été difficile pour moi" répond le joueur de 30 ans. "Anderlecht a toujours été un club énorme, avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont de grandes qualités. Ils cherchaient quelqu'un pour leur donner de l'expérience, c'est ce que je vais essayer de faire."

Si Mats Rits a quitté Bruges, c'est aussi et surtout parce que son contrat n'a pas été renouvelé, puisque Ronny Deila ne comptait plus vraiment sur lui. "Il y a eu des négociations. Il n'a jamais été dit que je ne signerais pas un nouveau contrat à Bruges, mais la situation était difficile. Ils ont pris position, et je me suis dit que je serai à l'écoute si une offre arrivait. Mon départ s'est très bien passé avec eux" poursuit le joueur formé au Lierse et au Germinal Beerschot.

Comme quoi, vous ne savez jamais quand ni combien de fois le train va passer."

Depuis le début de sa carrière, Mats Rits est lié au Sporting d'Anderlecht. Une suite logique, donc, de le voir évoluer au Lotto Park. "J'aurais pu venir ici dès mes 16 ans, mais j'avais finalement opté pour le Beerschot pour ne pas avoir à changer d'école. Quand je suis allé à Bruges, il y avait aussi un intérêt d'Anderlecht. Comme quoi, vous ne savez jamais quand ni combien de fois le train va passer."

Après un début de saison encourageant, le RSCA va poursuivre sa quête des Play-Offs 1, avec un nouveau renfort de choix. "Quel objectif pour Anderlecht ? Commençons par le début, on doit se qualifier pour les Play-Offs 1. Ce serait stupide de dire maintenant que nous visons ceci ou cela" a conclu Mats Rits.