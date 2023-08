Antonio Nusa prend déjà une décision importante pour son avenir

Antonio Nusa, 18 ans, fait fureur au Club Brugge. L'ailier s'est à nouveau montré insaisissable contre le RWDM. C'est évidemment dangereux pendant une fenêtre de transfert, mais son agent Atta Eneke ne veut pas entendre parler de déménagement.

"Nous ne travaillons pas sur un transfert", a déclaré Eneke à Het Nieuwsblad. "Le plus important pour Antonio, c'est qu'il ait beaucoup de temps de jeu cette saison et qu'il puisse continuer à se développer. Le mieux est de le faire au Club, où Antonio est très heureux".

Cependant, les clubs font la queue. "Il y a beaucoup d'intérêt. Antonio est suivi par des clubs des plus grandes ligues. On m'appelle tout le temps pour se renseigner, mais nous n'y mettons même pas d'énergie. Antonio veut rester au moins une année de plus. Nous l'avons également fait savoir.

Contre le RWDM, Nusa a également inscrit son premier but de la saison. Il a porté le score à 5-1 lors de l'importante victoire du Club contre les Coalisés.