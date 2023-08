Manchester City prête un grand talent européen au leader de la Challenger Pro League

Le SK Lommel est leader de la Challenger Pro League après deux journées et jouit de grandes ambitions grâce à sa présence dans le City Football Group. L'envie du club n'est pas secrète : rejoindre la Jupiler Pro League pour la toute première fois dans l'histoire.

En ce sens, Lommel Sprtkring voit arriver un espoir du football européen, Leon Lalic. Acheté par Manchester City en provenance de Salzbourg, le milieu offensif croate (17 ans) va rejoindre une équipe première pour la première fois.

Grand talent dans son pays (2 sélections avec l'équipe national espoir U17), Leon Lalic est une nouvelle fois le symbole de la réussite du recrutement de Salzbourg, qui a le don de trouver de nouvelles pépites aux quatre coins de l'Europe. Le jeune joueur est donc prêté par Manchester City au leader de la Challenger Pro League.

From Salzburg to the Sahara. 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐋𝐨𝐦𝐦𝐞𝐥, 𝐋𝐞𝐨𝐧! 💚 #Lalic2026 pic.twitter.com/kXxRlQjJmc