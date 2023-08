Un départ de Zeno Debast n'est toujours pas à exclure : "Beaucoup de choses peuvent se passer cette semaine"

Zeno Debast est dans les petits papiers du PSV Eindhoven depuis plusieurs semaines. Cependant, il n'y a toujours aucun accord entre les différentes parties.

Le flirt entre Zeno Debast et le PSV Eindhoven n'est toujours pas terminé. Un transfert en fin de mercato est toujours possible, selon des sources néerlandaises et les médias locaux.

Cependant, il existe plusieurs facteurs qui vont déterminer si ce transfert s'avère réalisable. Premièrement, l'avenir de Johan Bakayoko. Le PSV espère tirer 30 millions d'euros du Diable Rouge, mais la première offre de Burnley était insuffisante : 20M€. Liverpool et Naples ont un œil sur l'ailier et pourraient augmenter l'offre. S'il est vendu au prix souhaité par le club néerlandais, il n'y aura plus de frein financier à la venue de Debast.

Le PSV attend également de savoir s'il participera à la phase de groupes de la Ligue des Champions. Lors de la manche aller, Lang, Vertessen, Bakayoko et leurs coéquipiers ont partagé l'enjeu en Écosse, sur la pelouse du Celtic (2-2).