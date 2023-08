L'Antwerp tremble en fin de match mais est en Ligue des Champions !

Face aux Grecs de l'AEK Athènes, l'Antwerp s'est qualifié pour les phases de poules de la Ligue des Champions au terme d'une rencontre à la fin mouvementée (1-2).

Fort d'un avantage d'un but enregistré au match aller à domicile (1-0), l'Antwerp se rendait en Grèce avec la ferme intention de se qualifier pour la Ligue des Champions.

Après une première petite alerte devant Butez, Muja se montre dangereux et pousse le gardien, Stankovic, à un arrêt (4e). Progressivement, c'est l'AEK qui prend le contrôle du jeu. Ponce gagne son duel devant Coulibaly, mais ne cadre pas (17e).

Jean Butez va ensuite faire passer des sueurs froides à ses coéquipiers. Se loupant d'abord sur une sortie aérienne (21e), il rate ensuite sa relance et met à Ponce, qui bute sur le gardien de l'Antwerp et n'arrive pas à capitaliser cette erreur (24e). Nerveux et dominés, les Anversois rentrent avec un score favorable de 0-0 à la mi-temps.

© photonews

L'Antwerp, bien aidé par Coulibaly et Alderweireld, défend solidement. Devant, les occasions se font rares. Sur un centre à ras de terre parfait de Balikwisha, Muja n'a plus qu'à pousser le ballon au fond...mais se loupe, à deux mètres du but (61e) !

Quatre minutes plus tard, Alderweireld se blesse et laisse sa place à Van Den Bosch. Si l'on pense que l'Antwerp va souffrir en fin de match, Kerk, à peine monté au jeu à la place de Janssen, surgit et fait 0-1 sur un assist de Balikwisha (73e) !

© photonews

L'Antwerp semble donc très bien lancé pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Balikwisha, très actif ce soir, loupe le 0-2 dans la foulée.

Mais le Great Old va se faire peur...Alors que l'on entre dans les arrêts de jeu de la rencontre, Araujo est laissé inexplicablement seul sur un ballon centré et trompe Butez. 1-1 !

La fin de match est tendue, mais tournera à l'avantage de l'Antwerp lorsque Balikwisha fera 1-2 et tuera tout suspens. L'Antwerp est en Ligue des Champions !