"L'avenir du Standard en tant que club professionnel est en jeu"

Le Standard est-il en grand danger ? Selon une enquête du média norvégien d'investigation Josimar, 777 Partners n'amènerait pas la stabilité espérée.

Le Standard vit un début de saison très mitigé sur le plan sportif, et cela est en bonne partie lié à la situation en coulisses : 777 Partners n'a pas les moyens de renforcer le club sans compter, et le club liégeois serait dans une situation financière difficile.

C'est en effet l'une des conclusions d'une enquête d'investigation réalisée par le média norvégien Josimar, qui n'en est pas à sa première enquête sur 777 Partners. Le groupe américain, également propriétaire du Genoa et du Hertha Berlin, n'aurait pas amené les garanties financières espérées, au-delà de quelques montages "cosmétiques".

Le Standard doit une fortune à Marouane Fellaini

Selon cette enquête, le Standard a besoin "d'injections fréquentes de capital" pour continuer à fonctionner de manière viable, d'où le fait que la licence avait été accordée au club liégeois "sous réserve". 777 Partners est scruté par la commission des licences et doit prouver régulièrement le versement des salaires des joueurs et du staff.

Pire : le Standard et 777 Partners devraient encore des millions d'euros à divers agents et intermédiaires... dont Marouane Fellaini, qui avait prêté de l'argent à l'ancienne direction et auquel le Standard devrait 3 millions d'euros !

Au terme de sa longue enquête, le média Josimar conclut que ces difficultés, propres au Standard ou liées aux incertitudes de 777 Partners en tant qu'entité, font qu'il ne serait "pas exagéré de considérer qu'elles remettent en cause l'avenir du Standard en tant que club professionnel". Rien que cela...