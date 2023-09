Le Sporting de Charleroi a retrouvé son nouveau Lazare

La rencontre des Zèbres contre STVV a permis à tout le monde de faire connaissance avec l'une des dernières recrues du club, Parfait Guiagon.

Il est entré dans le calme, pendant la mi-temps, montant sur la pelouse pratiquement sur la pointe des points. Mais dans la foulée, il n'a mis que quelques minutes pour montrer que les dirigeants carolos avaient bien fait de miser sur lui pour apporter un plus à l'équipe.

Parfait Guiagon, petit milieu de terrain de 22 ans, n'aura en effet mis que quelques minutes pour démontrer ses qualités et surtout mettre la main sur le rythme de la rencontre. Cela a fait toute la différence ce dimanche, même si au final les Zèbres n'ont pas su s'imposer.

Son style, bas sur ses appuis, le premier contrôle orienté, jeu vers l'avant, contre-pressing, n'est pas sans rappeler celui d'un ancien de la maison, Amani Lazare. Comme son compatriote de l'Union, Guiagon est un joueur qui joue vers l'avant, qui aime créer des décalages et tenter de trouver l'ouverture.

Pour sa première sous ses nouvelles couleurs, Guiagon aura touché 25 ballons, réussi 83% de ses passes et tenté par deux fois sa chance au but. Une bonne performance qui en appelle d'autres et qui ferait presque oublier les 6 ballons perdus. Pour une première, c'est une mention plus que passable.