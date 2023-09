"Cela a permis de convaincre d'autres joueurs de venir" : Jesper Fredberg pointe le tournant du mercato d'Anderlecht

Avec 12 transferts entrants, Anderlecht s'est montré très actif durant le mercato. Jesper Fredberg est revenu sur cet été agité.

Il peut enfin souffler. Avec la trêve internationale, Jesper Fredberg peut enfin prendre un peu de repos, après avoir bouclé le mercato d'Anderlecht au finish avec l'arrivée de Thorgan Hazard. Le directeur sportif des Mauves a le sentiment du devoir accompli, comme il l'explique dans les colonnes du Standaard.

Il raconte à nos confrères l'un des tournants du mercato : "L'arrivée de Kasper Dolberg a été un moment très important. Le joueur voulait venir mais les négociations avec Nice ont duré longtemps. On s’est même demandé un moment si on ne devait pas abandonner le deal. Mais d’un autre côté, on savait que ce transfert pouvait être un déclic. Et ce fut le cas. Cela a permis de convaincre d’autres joueurs de venir. Nos bons résultats du mois d’août ont aussi aidé" explique-t-il.

Le Danois explique avoir dû composer avec plusieurs contraintes : "On devait toujours avoir du respect pour la situation financière du club. Il fallait aussi tenir compte du fait que certains joueurs n’allaient venir que très tard, le temps de faire le choix d’Anderlecht dans leur tête. Il faut rester patient. On a mis en place une politique salariale stricte" poursuit-il. Maintenant, tout est dans les mains de Brian Riemer, qui ne devra pas se louper après un tel mercato.