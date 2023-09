Face au Standard, Harelbeke aura peu d'armes... mais a une légende dans ses rangs

Le Standard a eu droit à un tirage plutôt clément pour son entrée en lice en Coupe de Belgique. Harelbeke est probablement le petit poucet de ces 16e de finale.

Qu'y a-t-il à craindre d'Harelbeke, pour le Standard ? Autant le dire de suite : sur papier, pas forcément grand chose. Les Rouches, peu importe qu'ils aient ou non redressé la barre en championnat d'ici à la fin du mois d'octobre, seront les grands favoris, surtout à domicile.

Normalement, le KRC Harelbeke aurait dû recevoir, comme tous les clubs amateurs. Mais le Stade Forestier (10.000 places) n'est pas aux normes et le Standard ne devra pas faire le long trajet (192km) jusqu'à cette petite commune à côté de Courtrai.

Sammy Bossut y retrouve ses racines

Le noyau d'Harelbeke présente une spécificité unique à ce stade de la Croky Cup : le modeste club de D2 VV est en effet le seul à compter 100% de Belges dans son noyau (seul Zaven Yagan a la double nationalité belge et arménienne).

Harelbeke, club né en 1930, n'a jamais tutoyé les sommets du football belge, ne montant jamais plus haut que la D2 nationale, disputant 2 fois le tour final en 2000 et 2002, sans parvenir à monter en Jupiler League.

Peu de grands noms sont passés dans les rangs des Mauve & Blanc de Flandre Occidentale, mais à quelques mois près, le Standard retrouvait un ancien habitué de la D1A. Ernest N'for (37 ans), 117 matchs pour les voisins du KV Courtrai et 78 pour Zulte Waregem, a en effet porté les couleurs d'Harelbeke jusqu'à cet été, disputant 52 matchs (6 buts) en 3 saisons.

Mais depuis son départ, celui vers lequel tous les regards seront tournés, c'est bien sûr Sammy Bossut. Le légendaire gardien de but de Zulte Waregem a quitté le Gaverbeek cet été pour revenir dans son club formateur. À 38 ans, l'ancien Diable Rouge (1 cap, et un rôle de 3e gardien lors du Mondial 2014) est le seul à avoir l'expérience de l'élite belge au sein du noyau, et quelle expérience : 473 matchs avec l'Essevee, seul club de sa carrière professionnelle...

La pression sera donc sur les épaules du Standard, qui ne devra pas seulement gagner : il faudra éviter de se faire la moindre frayeur, face à ce qui peut être vu comme le petit poucet de ces 16e de finale de Croky Cup.