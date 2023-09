Charleroi a-t-il fait une erreur ? "Adrien Trebel a raté les tests médicaux"

Adrien Trebel a signé au Sporting Charleroi cet été. Initialement, il était cité à l'AS Eupen, mais la raison pour laquelle il n'a pas rejoint les Pandas est désormais connue...

Adrien Trebel, libre, était a priori une belle affaire cet été pour n'importe quel club de Pro League. C'est finalement le Sporting Charleroi qui a profité des services de l'ancien capitaine du Standard et d'Anderlecht, profitant de ses liens bien connus avec Mogi Bayat.

Une signature qui s'était faite, pensait-on, au détriment de l'AS Eupen, car Adrien Trebel était initialement cité du côté du Kehrweg avant de se diriger vers le Mambourg. Mais selon les informations de La Dernière Heure, Trebel n'a pas changé d'avis : il a été refusé par le club germanophone.

En effet, les tests médicaux d'Adrien Trebel n'ont pas été satisfaisants : le genou de l'ancien anderlechtois posait problème et Eupen n'a pas souhaité prendre de risque. Au vu des antécédents du joueur, qui a manqué de longs mois de compétition au RSCA pour cause de blessure, on peut comprendre la KAS.

Charleroi a donc été moins regardant. Une prise de risque, mais du côté du Sporting, on rappellera notamment qu'à son arrivée, Victor Osimhen était lui aussi donné "mort" pour le football après de graves blessures au genou...