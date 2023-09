"Je me suis endormi pendant longtemps"

Cela faisait deux ans que Peter Maes (59 ans) n'avait plus entraîné une équipe de football. Le Belge a récemment décidé de signer au Willem II Tilburg.

Dans une interview accordée au Nieuwsblad, Peter Maes s'explique. A Tilburg, il aura comme mission de ramener le club en D1 néerlandaise.

"Il faut un peu de temps pour s'habituer à se retrouver devant un groupe de joueurs. Je me suis endormi pendant quelques années, puis c'est lourd de retrouver ce rythme élevé. Ces dernières années, le terrain m'a manqué. Quand toute votre vie tourne autour du football et que les circonstances vous en privent, il faut savoir faire la part des choses pendant un certain temps."

"Ce n'est pas que je cherchais d'urgence un nouveau club. Mais cette équipe est un bon départ pour moi. Je me retrouve ici dans une atmosphère très populaire, ce qui me convient en tant que père de famille. Je savais donc que je me sentirais tout de suite à l'aise ici, et je me vois donc rester ici plus longtemps", a continué l'ancien coach de Genk, Malines, STVV, Lokeren ou encore le Beerschot.