Un ancien Diable Rouge encense la nouvelle sensation de l'Union

Les Bruxellois l'ont emporté jeudi face au RWDM et espèrent enchainer demain contre Charleroi.

Depuis son grand retour dans l'élite, l'Union s'est rapidement hissée dans le haut du football belge, et réussit chaque saison son recrutement estival.

Pour Franky Van Der Elst, un joueur de ce mercato lui fait déjà une très bonne impression. En effet, ce dernier ne tarit pas d'éloges sur Mohamed Amoura : "Cette vitesse, ce danger qu'il amène... La nervosité qu'il provoque chez les adversaires est remarquable. Avec Nilsson, il forme un duo compliqué à affronter. Nilsson est longiligne, mais intelligent et il a un bon jeu au pieds. Je les compare à Koller et Radzinski. Mais je parle de profils, pas de qualité", analyse l'ancien Diable Rouge, et consultant dans Het Nieuwsblad.

Selon lui, il y a encore des progrès à faire, mais les choses se présentent très bien : "Blessin a également dit qu'il y avait encore du travail à faire. A Lugano, il n'avait pas encore beaucoup joué, il était surtout remplaçant. Mais s'il montre déjà cela pendant qu'il s'adapte, c'est prometteur pour la suite."