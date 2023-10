Bruges n'y arrive décidément plus !

Le Club de Bruges a calé pour la troisième fois d'affilée en Pro League (la quatrième toutes compétitions confondues) sur le même score. Face à STVV, Ronny Deila et ses hommes ont peut-être fait un pas vers une petite crise de confiance.

Trois points pris sur 9, 7/15 si l'on remonte deux matchs plus loin : le Club de Bruges n'est pas sur un rythme très effrayant pour le reste du top belge. Ce dimanche, pour la troisième fois consécutive en D1A et la 4e fois consécutive si l'on compte la Conference League, Bruges a partagé sur le score de 1-1.

Face à STVV, Bruges aura pourtant eu les occasions, contrées en première période par un très bon Zion Suzuki devant Skov Olsen et Zinckernagel. Ronny Deila faisait deux changements à la pause dans son onze assez hybride, sortant Boyata et Onyedika pour Spileers et Balanta.

Rapidement en seconde période, Andreas Skov Olsen faisait la différence sur un centre de Maxim De Cuyper (1-0, 47e). Il n'y en avait plus que pour le Club... mais l'incroyable Aboubakary Koita sortait de nulle part pour faire 1-1 (66e). Un coup sur la tête des Brugeois, qui ne trouveront plus la faille.

Avec ce très décevant match nul, les Blauw & Zwart stagnent à la 4e place, tandis que Saint-Trond reste en embuscade juste à l'extérieur du top 6.