Le Standard est encore en rodage mais enchaîne tout de même avec un 7 sur 9. Moussa Djenepo se satisfaisait aussi de l'aspect comptable et de la mentalité affichée.

Depuis son retour au Standard, Moussa Djenepo est toujours invaincu avec le match nul de la semaine dernière face à Westerlo et deux succès à l'extérieur contre Eupen et OHL. De quoi donner un peu d'air à tout le groupe, à défaut de rassurer tout le monde.

En attendant les automatismes, le groupe se montre solide : "On ne peut pas dire qu'on maîtrisait. Mais il n’y a pas de victoire facile. On a souffert par moments, mais le plus important était de bien gérer nos temps faibles et de bien profiter de nos temps forts. A la fin, on a trois points et ça fait du bien" déclare-t-il au micro de la RTBF.

L'ailier gauche préfère ne pas s'enflammer : "Comme j’ai toujours dit, on ne calcule pas et on ne regarde pas le classement. On s’est préparé étape par étape et on regarde match par match pour prendre le plus de points possible. Après, on verra. On veut aller le plus haut possible". Dimanche prochain, les Liégeois devront élever le niveau le choc face au Club de Bruges de Ronny Deila.