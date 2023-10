Les regrets éternels de Mark van Bommel

L'Antwerp traverse un moment difficile de sa saison sur le plan offensif. Une solution aurait pu se nommer Calvin Stengs mais le milieu offensif est finalement parti à Feyenoord.

Avec cette défaite 5-0 au FC Barcelone et les trois 0-0 enchaînés face au RWDM, La Gantoise et Malines, voilà quatre matchs que l'Antwerp n'est plus parvenu à trouver le chemin des filets. Une disette offensive qui frustre Mark van Bommel, d'autant que le Néerlandais a tout fait pour récupérer Calvin Stengs, qui cartonne finalement du côté de Feyenoord.

Hier, le milieu offensif a encore régalé avec 1 but et 1 assist face au Go Ahead Eagles. Ce qui porte son total à 2 buts et 5 assists en 7 matchs d'Eredivisie, soit déjà plus que son bilan sur l'ensemble de la saison passée. Bien loin des standards offensifs de l'Antwerp, Feyenoord sur 23 buts marqués sur ses 5 derniers matchs de championnat.

La saison passée, Stengs aérait le jeu anversois aux côtés de Mandela Keita et d'Arthur Vermeeren. Avec Keita, ils étaient les deux dossiers brûlants de l'été. Si son ancien compère est finalement revenu au Bosuil sous forme d'un prêt payant, Calvin Stengs a été vendu 6 millions à Feyenoord par l'OGC Nice.