Un Thorgan Hazard à 70% fait déjà très mal à la Jupiler Pro League

Thorgan Hazard n'a pas encore retrouvé toutes ses jambes, mais sa montée en puissance fait déjà du bien à Anderlecht. Une fois à 100%, il sera une arme fatale.

On s'en doutait un peu, mais la question était de savoir combien de temps cela prendrait. Thorgan Hazard est très rapidement devenu incontournable au RSC Anderlecht, et est certainement l'un des premiers noms que Brian Riemer couche désormais sur sa feuille de match.

"Thorgan voit tout avant tout le monde, il sait où se trouvent les espaces. C'est ce qui fait de lui un joueur de classe", se réjouissait le Danois samedi dernier. C'est en effet assez clair : même à, disons, 70% de ses capacités, Hazard fait partie de ces joueurs clairement encore trop forts pour la D1A.

D'où ce rôle très libre, pas vraiment ailier, pas vraiment 10, mais qui libère vraiment Kasper Dolberg et Anders Dreyer, plus à l'aise depuis quelques semaines. C'est aussi Thorgan Hazard qui a combiné avec Augustinsson, sur le but de Dolberg samedi dernier. "Son atout est de créer le déséquilibre dans le jeu adverse, en allant à gauche, à droite, au centre", explique Riemer.

Cependant, c'est clair : Thorgan Hazard n'est pas encore le joueur qui s'était imposé comme un cadre du Borussia Mönchengladbach, du Borussia Dortmund et des Diables Rouges. "Je ne sais pas encore jouer 90 minutes, j'ai des crampes. J'ai besoin d'être bien physiquement pour faire de bons matchs", soulignait le frère d'Eden.

Avec une trêve internationale qui peut lui permettre de travailler son physique, Thorgan Hazard pourrait revenir en grande forme pour la fin de l'année. Histoire, peut-être... de ne plus rester à Neerpede pour les prochains rendez-vous des Diables Rouges. Il peut y croire.