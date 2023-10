Belgique - Suède : le verdict est tombé

L'UEFA annonce qu'elle a décidé de ne pas reprendre le match entre les Diables Rouges et la Suède. Le match de qualification pour l'Euro a été interrompu sur un score de 1-1 après un attentat terroriste à Bruxelles.

Deux supporters suédois ont perdu la vie lors de l'attaque. Il a été décidé de suspendre le match à la mi-temps. Les fédérations de football belge et suédoise sont satisfaites du match nul 1-1, et le match ne reprendra pas.

La décision a été prise car il n'y a pas beaucoup plus en jeu. En raison du match nul entre la Hongrie et la Lituanie (2-2), les Diables Rouges doivent gagner en Azerbaïdjan avec un seul but d'écart pour être tête de série à l'Euro. La différence de buts sera alors de plus sept.

Latest updates from #UEFAExCo on competitions:



Belgium-Sweden #EURO2024 qualifier abandoned with 1-1 score confirmed as final.



No UEFA competition match to be played in Israel until further notice.



Maccabi Haifa withdraw from #UYL.



Full details: ⬇️