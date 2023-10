Nacer Chadli : "Je me rends compte que la fin approche"

L'ancien Diable Rouge a signé un nouveau contrat d'une saison à Westerlo. Le Liégeois ne s'engage plus pour une période plus importante, car il ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

Pour la deuxième saison consécutive, Nacer Chadli porte les couleurs du KVC Westerlo. En prêt la saison dernière depuis Basaksehir, il s'est engagé librement cet été et a signé un contrat d'une saison. Le joueur de 34 ans ne songe pas encore à arrêter et voit au jour le jour.

"Je vois une année à la fois. A la base, je joue pour le plaisir. Mais si je ne peux plus apporter de la valeur à une équipe et l'aider, alors j'arrêterai le football" a déclaré l'ancien Diable Rouge en conférence de presse.

Tant que son corps le lui permet, l'ailier ne compte pas encore s'arrêter. "Je veux continuer à jouer au haut niveau. Si j'arrête maintenant, je serai heureux pendant six mois. Après, je regretterai probablement ma décision."

Cependant, l'ancien joueur d'Anderlecht, de Monaco et de Tottenham sait que la fin approche. "J'ai le cœur lourd quand j'y pense, mais je sais que je ne pourrai pas continuer à jouer au football jusqu'à l'âge de cinquante ans. Mentalement, je me sens toujours bien. Mais physiquement, un jour, on atteint ses limites" a conclu Nacer Chadli, alors que Westerlo se rendra au RWDM ce samedi dans le cadre de la 11e journée de championnat.