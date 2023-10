Le "remplaçant" de Thibaut Courtois a des ambitions

Thibaut Courtois devra-t-il regagner sa place entre les perches du Real Madrid à son retour de blessure ? Honnêtement : on en doute, car Kepa Arrizabalaga (29 ans) est naturellement un cran en-dessous du Diable Rouge. Mais on ne sait jamais comment un joueur revient après une lourde blessure comme celle subie par Courtois.

Et si le Real Madrid venait à avoir besoin de lui, Kepa espère pouvoir répondre présent. "Rester au Real ? Oui, bien sûr, c'est ce que je voudrais", reconnaît le portier espagnol via Fabrizio Romano. Actuellement Arrizabalaga est prêté par Chelsea.

"Je peux dire que mes 3 mois ici ont été positifs. Mais la saison est longue et nous l'évaluerons à la fin", conclu Kepa.

⚪️ Kepa: “Staying at Real Madrid? Of course, yes… I still want that. But it's not time to negotiate it now”.



"I can say my 3 months here have been positive. But the season is long and we will rate it at the end of the season".