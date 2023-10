Officiel : Anderlecht fait une grande annonce concernant Jesper Fredberg

En plein milieu de la saison dernière, en pleine crise sportive et structurelle, le Sporting d'Anderlecht avait remplacé Peter Verbeke par Jesper Fredberg.

Arrivé en même temps que Brian Riemer, Fredberg a mis quelques mois avant de voir son travail porter ses fruits. Grâce à un mercato estival XXL, le RSCA est de retour sur le devant de la scène en Belgique.

Intialement lié au RSCA jusqu'en 2024, Fredberg a signé un nouveau contrat, dans le cadre d'un "partenariat à durée indéterminée".

CEO Jesper Fredberg extends his contract at RSCA. ♔



