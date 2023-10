Quelle Union contre Meux en Coupe de Belgique ? Alexander Blessin lève une partie du voile

L'Union Saint-Gilloise vit, pour la troisième fois consécutive et comme à chaque fois depuis son retour en première division, un superbe début de saison. Les Saint-Gillois mènent la danse en championnat et sont engagés dans une bataille avec Toulouse pour la deuxième place du groupe en Europa League, derrière Liverpool.

Ce mercredi, c'est un adversaire d'un autre calibre qui va se présenter au Parc Duden : le RFC Meux, en 1/16es de finale de Coupe de Belgique. Alexander Blessin ne s'en est pas caché, il y aura beaucoup de mouvements dans l'effectif.

"La Croky Cup est la manière la plus rapide de gagner un trophée, donc on doit jouer très sérieusement. Évidemment, on va faire plusieurs changements et mettre de la fraîcheur. Mais on doit prendre ce match sérieusement" a lancé Blessin à ses joueurs après la victoire à Westerlo. Une tournante, mais de la prudence dans le chef du leader du championnat.

A new cup adventure begins tomorrow. 🏆



As said by the coach, take the competition seriously and come support the team! Tickets are available until tomorrow at noon. 🫡 pic.twitter.com/YYWdQF0XLq