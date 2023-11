Impressionnant en Coupe contre l'Union, Clément Libertiaux garde de belles ambitions : "Je sais que j'ai les qualités pour jouer plus haut"

Si Meux a tenu le coup pendant longtemps face à l'Union Saint-Gilloise et aurait même pu espérer accrocher les prolongations, c'est aussi grâce à son gardien, Clément Libertiaux.

Clément Libertiaux savait que du boulot, il allait en avoir face à l'Union Saint-Gilloise. Malgré les deux buts encaissés, le gardien de 25 ans a réalisé plusieurs arrêts de grande classe devant les offensives du leader de la Pro League.

Contacté par nos soins, il a réagi à sa prestation. "Pour un gardien, ce genre de match, c'est toujours l'occasion de se mettre en évidence. Hier, j'ai bien rempli ma tâche. Mais toute l'équipe a sorti un gros match défensivement. Si j'avais été abandonné par mes coéquipiers, je n'aurai pas pu réaliser ce match-là non plus."

Transféré cet été de la RAAL La Louvière vers Meux, Libertiaux a décidé de descendre d'un échelon. Il nous explique son départ de la RAAL, leader actuel de Nationale 1. "J'étais en fin de contrat. Ils m'ont fait une proposition pour le renouveler. Mais nous ne sommes pas tombés d'accord. Oui, le but était de continuer avec la RAAL au long terme. Mais je pense que j'avais besoin d'un peu d'oxygène, de changement, d'un nouveau défi. Cela fait trois ans et demi que j'étais à La Louvière. A un moment donné, on sent qu'on arrive au bout, à la fin d'un cycle."

© photonews

"J'avais eu des contacts aussi avec des clubs de Nationale 1, mais ça ne s'est pas fait pour certaines raisons. L'opportunité de Meux, qui est un club namurois, pas loin de chez moi, s'est présentée. J'avais aussi envie de retrouver cette ambiance conviviale dans le foot, celle d'une bande de potes qui s'éclate sur le terrain. Ca m'avait un peu manqué ces derniers temps."

A 25 ans, le gardien passé par les jeunes d'Anderlecht puis plus tard par Charleroi et Mouscron regarde-t-il encore vers le haut pour la suite de sa carrière ? "Au niveau des échos que j'ai eu, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je ne jouais pas plus haut. Mais je suis heureux d'être à Meux, c'est un chouette club, très convivial. On verra pour le futur."

"C'est sûr que retrouver la Nationale 1 serait un objectif. Je pense que j'ai les qualités pour jouer à ce niveau-là", conclut Clément Libertiaux.