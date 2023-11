L'énorme désillusion de la saison passée est-elle encore dans les têtes ? Les révélations d'un Unioniste

C'était le 4 juin dernier. Au Stade Joseph Marien face au Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise était à quelques minutes de soulever le trophée de champion de Belgique. Tout s'était ensuite effondré...

L'Union SG reçoit le Club de Bruges ce dimanche. En marge de cette rencontre, qui symbolise encore selon de nombreux observateurs les fantômes du 4 juin dernier, c'est le défenseur bruxellois Christian Burgess qui s'est présenté en conférence de presse.

L'Anglais a été honnête : "C'est loin derrière nous, maintenant", relaye la Dernière Heure. “Pour être honnête, je n’en ai plus parlé depuis la reprise. C’est peut-être un cliché, mais le temps aide à passer à autre chose. C’est le propre du football aussi que de penser au prochain objectif. Et puis nous sommes avec un nouvel entraîneur qui n’était pas là l’année passée et de nombreux nouveaux joueurs, aussi. On s’est plutôt concentré sur la nouvelle saison et notre envie de jouer à nouveau les sommets."

Burgess le sait mieux que quiconque : tout peut aller très vite en football. Mais cette saison encore, l'Union, leader de Pro League, tient le bon bout.

"Notre première année en D1, on a surpris tout le monde et on a perdu le titre à l’avant-dernière journée ; la deuxième, on l’a perdu lors de la dernière minute du dernier match… Peut-être qu’on y arrivera cette année ? Je pense qu’on le mériterait, mais on est encore tôt dans la saison", a conclu l'expérimenté défenseur.