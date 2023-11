Petit hold-up pour Eupen qui sauve un point

STVV n'a pas réussi à récolter trois points contre Eupen. Ils semblaient en route vers la victoire, mais ont encaissé un but en fin de match alors que les Pandas n'étaient pas dangereux.

STVV est l'une des révélations de la compétition cette saison, et cela s'est confirmé contre Eupen. Les visiteurs avaient annoncé leur intention de défendre contre les Limbourgeois et ont tenu leur promesse. Les Pandas ont formé un double mur contre les Canaris, mais ce mur n'a pas empêché un but pour STVV.

Après un centre de Hashioka, le ballon a été dévié dans le but par le défenseur d'Eupen, Paeshuyse, permettant à STVV de prendre l'avantage après vingt minutes de jeu. Eupen n'a pas du tout été à la hauteur et n'a pratiquement rien créé en termes d'occasions dangereuses.

La deuxième mi-temps n'a pas apporté de changement dans le schéma de jeu, mais plutôt plus du même. Possession de balle pour STVV, de même que les (rares) occasions. Finalement, un autre but a été inscrit. Pas par STVV, mais par Eupen. À la toute fin du match, le score est finalement de 1-1 sur une réalisation de Pantovic contre le cours du jeu.