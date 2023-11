Rien ne va plus à Manchester United, qui perd un cadre

Dans la foulée de ces deux défaites très difficiles à avaler, Manchester United vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Ce vendredi, le club a en effet annoncé que Casemiro sera absent "pendant plusieurs semaines".

Le milieu de terrain brésilien souffre d'une blessures aux ischios, contractée lors de la récente défaite face à Newcastle United ce mercredi en League Cup.

On se demande bien comment le coach Erik ten Hag trouvera une solution à l'absence de Casemiro, qui apporte énormément d'équilibre et de solidité au milieu de terrain d'un ManU moribond cette saison...

ℹ️ @Casemiro has been ruled out for several weeks.#MUFC