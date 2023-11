Gueye ne veut plus rire : "Il y a eu des discussions"

Le RWDM a une nouvelle fois donné des points dans les dernières minutes sur la pelouse de STVV. Contre Courtrai et Eupen, il ne faudra pas recommencer les mêmes bétises.

Les promus du RWDM peuvent se réjouir de la présence de Makhtar Gueye. Avec six buts, il est le meilleur buteur du club. Het Nieuwsblad a interviewé le Sénégalais.

Le RWDM a perdu lors de la dernière journée dans les dernières minutes contre le STVV. "Six matchs où nous avions l'opportunité de gagner plus de points, mais où nous avons à chaque fois échoué... Cela a conduit à une discussion sérieuse. Nous avons parlé ensemble après le match, et aussi le lendemain."

Gueye sait que les matchs contre le KV Courtrai et le KAS Eupen sont cruciaux. "Maintenant, nous devons simplement mettre en pratique ce que nous avons discuté. Les matchs contre Courtrai et Eupen sont très importants en vue d'une place sûre au classement. Même si nous sommes encore dans la première moitié de la saison, ce sont déjà des finales pour nous. Nous avons vraiment besoin de ces six points."