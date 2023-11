La tuile pour Anderlecht avant le déplacement à Bruges

Les Mauves affronteront le Cercle de Bruges sans l'un des hommes forts de leur début de saison.

Bien installé à la deuxième place du classement de Pro League, le Sporting d'Anderlecht tentera de confirmer la très bonne prestation du week-end dernier (victoire 5-1 contre OHL), dimanche après-midi sur la pelouse du Cercle de Bruges.

Mais Brian Riemer devra faire sans l'un de ses cadres au Jan Breydel. Comme l'a confirmé le Sporting dans la soirée, Theo Leoni est légèrement blessé et ne se fera pas le déplacement dans la Venise du Nord.

Un coup dur pour les Mauves et pour le milieu de terrain de 23 ans, qui avait débuté les 11 derniers matchs du RSCA en championnat et qui, après 12 journées de championnat, a déjà distillé six assists et inscrit un but.