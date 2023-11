"Même à anderlecht, ils ne pensent pas encore au titre"

Anderlecht se trouve actuellement à la deuxième place de la Jupiler Pro League, à quatre points de l'Union, son voisin de la ville. Frank Boeckx voit son ancien club se redresser, bien qu'il soit encore trop tôt pour parler du titre.

"Je pense qu'à Anderlecht, ils ne pensent pas encore au titre", a déclaré Boeckx à Het Laatste Nieuws. "Leur objectif pour cette saison est d'atteindre les play-offs 1 et d'assurer une place en compétition européenne. Mais si l'on regarde les transferts qu'ils ont réalisés, cela montre aussi une certaine ambition."

Çà et là, Anderlecht est considéré comme un outsider. "Anderlecht dispose d'un effectif large et solide, donc il est logique d'entendre parler du titre. Ils ne sont pas à leur place à la deuxième position pour rien. De plus, il y a des équipes, comme le Club Bruges, que l'on aurait plutôt attendues en haut du classement et qui déçoivent actuellement. Anderlecht progresse dans la bonne direction et je pense qu'ils se battront jusqu'à la fin pour les récompenses."

Anderlecht jouera ce dimanche sur le terrain de La Gantoise, actuellement à la troisième place.