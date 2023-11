La raison pour laquelle Anderlecht peut viser le titre

Anderlecht est à nouveau considéré comme un prétendant au titre, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Olivier Deschacht, qui sait ce qu'il faut faire pour y parvenir, constate que les ingrédients d'une équipe au potentiel de champion sont réunis.

Deschacht n'a aucun doute sur le fait qu'Anderlecht peut aller chercher le titre cette saison. L'équipe est en bonne forme sur le plan offensif, mais l'ancien latéral gauche s'intéresse surtout à la défense. "Une équipe championne dépend de la stabilité de sa défense", explique-t-il à Het Laatste Nieuws.

"Anderlecht ne concède pratiquement aucune occasion, sa défense est beaucoup plus stable que ces dernières années. Jan Vertonghen est le grand patron et il atteint encore un très haut niveau. Il rayonne de feu et de passion, je le vois à la manière dont il célèbre les buts et les victoires."

Vertonghen peut également se concentrer sur ses tâches, car il peut compter sur l'expérience d'Augustinsson et Debast a gagné en maturité. "N'Diaye était en difficulté et avait besoin d'être encadré, et Debast n'était pas aussi avancé qu'il l'est aujourd'hui. Debast a la chance de pouvoir évoluer aux côtés de Vertonghen."