Gift Orban, frustré d'être sur le banc, a un nouveau prétendant pour le mois de janvier

Gift Orban va-t-il quitter Gand dès janvier ? L'attaquant nigérian est mis sur le banc par Hein Vanhaezebrouck et ne cache pas sa frustration.

La situation de Gift Orban (21 ans) est compliquée à La Gantoise. Hein Vanhaezebrouck n'est pas fan du Nigérian et de son attitude, notamment à l'entraînement, et alors que les bons résultats s'enchaînent sans Orban, il ne voit aucune raison de changer une équipe qui gagne. L'homme aux 20 buts en 22 matchs la saison passée n'a marqué que 3 fois en championnat cette saison.

Gift Orban ne cache pas sa frustration et a déclaré récemment que "si ça ne marchait pas" à Gand, il irait voir ailleurs, probablement dès cet hiver. Le cas échéant, il ne manquera pas de prétendants. En plus d'un grand nombre de clubs anglais déjà évoqués l'été dernier, un club de Bundesliga s'est récemment signalé.

Francfort pour Orban ?

Selon le média allemand Kicker, l'Eintracht Francfort (dont l'intérêt pour Zeno Debast est également concret) serait sur la piste de Gift Orban. La Gantoise ne bradera pas son buteur nigérian, dont la valeur marchande est toujours estimée à 20 millions d'euros mais qui partira probablement pour plus encore ; on sait que Vanhaezebrouck fait tourner son noyau en Europe, et la chance d'Orban pourrait revenir...