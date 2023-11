Gift Orban rugit à nouveau, Bruges et La Gantoise sauvent la soirée belge

Après une première partie de soirée compliquée pour nos clubs belges, La Gantoise et le Club de Bruges ont redressé la barre. Deux victoires pour les rivaux flandriens.

La Gantoise se déplaçait en Islande ce jeudi du côté de Breidablik, qui n'a pas encore pris le moindre point cette saison en Conference League... et a bien failli surprendre les Buffalos. Alors que Hein Vanhaezebrouck avait opté pour une configuration offensive en alignant Gift Orban et Hugo Cuypers de concert devant, Breidablik répondra au but d'ouverture du Nigérian par un doublé de Jason Dadi Svanthorsson en quelques minutes.

Menéà la pause, Gand réagira en seconde période (avec notamment la sortie à la mi-temps de Sven Kums pour Julien De Sart). Orban transformera un penalty à la 54e, avant de s'offrir un triplé sur un service de Tissoudali. Son second triplé cette saison en Coupe d'Europe, et son 4e but en deux matchs. Avec cette victoire, La Gantoise reste en tête de son groupe.

Service minimum pour Bruges, mais qualification

Comme souvent cette saison, la Coupe d'Europe a servi d'échappatoire à Ronny Deila et ses troupes. Battus à plate couture à l'Union, les Blauw & Zwart se sont imposés, sans la manière, face à Lugano (1-0). Il aura fallu un penalty transformé par un Thiago franchement pas dans un grand soir pour que le Club prenne les trois points.

Les Brugeois trembleront jusqu'au bout, car Ferran Jutgla manquera le break sur penalty, et il y aura 8 minutes de temps additionnel. Mais Lugano ne parviendra pas à revenir dans le match, et Bruges finira par faire 2-0 par Vanaken à la 90e+6. Le Club est solidement installé en tête de sa poule, comme Gand. Cela suffira-t-il à relancer la machine ? Peut-être pas, mais cela suffit à qualifier Bruges, mathématiquement assuré de sortir de sa poule.