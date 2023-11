Anderlecht aussi retient son souffle suite aux lourdes pluies

L'Union Belge a dû déplacer le match de ce mercredi du Stade Roi Baudouin à Den Dreef en raison des fortes pluies. Mais à Anderlecht aussi, la situation est délicate...

Cette saison, la pelouse du Lotto Park a déjà souffert et sa qualité médiocre a déjà été soulignée. Et les très lourdes pluies de ce mardi ont encore empiré la situation. Depuis plus d'un mois, les jardiniers doivent travailler d'arrache-pied après chaque match pour rendre le terrain praticable ; ça ne va pas aller en s'arrangeant.

Le RSCA s'inquiète donc, car le terrain est totalement détrempé et ils ne peuvent pas y faire grand chose. La semaine prochaine, Anderlecht affronte le RWDM au Lotto Park. Les Futures affronteront ensuite Beveren, avant deux euros en quelques jours contre le Standard.

Sans oublier l'Union, qui va aussi recevoir Liverpool au Parc Astrid. Bref : si les lourdes pluies continuent, il va y avoir un gros problème au Sporting d'Anderlecht...