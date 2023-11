Un mois après l'attentat de Bruxelles, la Suède prend des mesures pour le déplacement en Azerbaïdjan

Lors de la dernière trêve internationale, les supporters suédois ont vécu l'enfer : deux d'entre eux ont été abattus dans le centre de Bruxelles. Pour le match en Azerbaïdjan, des mesures seront prises.

La Suède va devoir retrouver le cœur à jouer au football durant cette trêve internationale. Éliminée dans la course à l'Euro 2024, elle se rend cependant en Azerbaïdjan cette semaine, un mois après l'attentat de Bruxelles le 16 octobre dernier, lors duquel Abdessalem Lassoued a abatttu deux ressortissants suédois dans le centre-ville.

Un acte terroriste qui visait alors spécifiquement des supporters suédois, en raison d'actes islamophobes s'étant tenus en Suède en début d'année. Suite à ce drame, la rencontre avait été arrêtée à la mi-temps et le stade progressivement évacué dans le plus grand calme. Les joueurs, le staff et les supporters suédois avaient été accompagnés par la police jusqu'à leur hôtel respectif.

Un mois après l'attentat de Bruxelles, la prudence

Pour ce déplacement en Azerbaïdjan, pays musulman, la Suède prend des mesures. La fédération suédoise a décidé que ses joueurs et son staff soient habillés en civil, et pas aux couleurs du pays ; le bus transportant la sélection sera également sans logo. Les autorités suédoises ont également recommandé aux supporters suédois de faire de même.

En effet, malgré l'absence d'enjeu et la situation, une cinquantaine de supporters suédois ont décidé de se rendre à Bakou. "Ce sont des héros. Nous jouons pour du beurre, et des personnes dépensent de l'argent, prennent des congés pour venir nous voir ... Qui plus est pour endurer ce genre de choses. Ce sont des héros et je tiens à les remercier", a déclaré le sélectionneur suédois Janne Andersson, dont ce seront les derniers matchs à la tête de la sélection suite à l'élimination dans ces qualifications.