🎥 Vives tensions entre Lionel Messi et les joueurs uruguayens : un sale geste du Ballon d'Or, furieux

L'Argentine s'est inclinée face à l'Uruguay la nuit passée (0-2). Une échauffourée a éclaté, impliquant notamment Lionel Messi.

Lionel Messi et ses coéquipiers ont passé une sale soirée face à l'Uruguay, s'inclinant 0-2 dans le cadre de la 5e journée de qualifications pour la Coupe du Monde 2026 dans la zone CONMEBOL. C'était le match au sommet dans cette poule sud-américaine, l'Argentine étant première et l'Uruguay désormais 2e après cette victoire.

Et durant cette rencontre, traditionnellement tendue, une échauffourée a éclaté entre joueurs argentins et uruguayens. Lors de celles-ci, Lionel Messi peut être vu donnant un coup de coude dans la nuque d'un adversaire. Manuel Ugarte a ensuite effectué des gestes obscènes envers Messi et Rodrigo De Paul, mimant un geste sexuel.

Messi, après la rencontre, a réagi dans des propos relayés par TyCSports : "Par le passé, ces matchs étaient toujours tendus mais respectueux. Ces jeunes joueurs feraient mieux d'apprendre le respect de la part de leurs aînés", déclare l'octuple Ballon d'or.