Une censure inattendue : quand Jan Vertonghen mettait le service marketing d'Anderlecht dans l'embarras

Jan Vertonghen ne se laissera jamais marcher sur les pieds pendant un match. Quitte à parfois heurter par ses propos.

En quelques années, le métier de footballeur s'est considérablement modifié. Là où les joueurs pouvaient auparavant se concentrer uniquement sur l'aspect sportif, ils doivent désormais se montrer très prudents sur l'images qu'ils renvoient d'eux-mêmes et du club. Et cela, même sur la pelouse.

Jan Vertonghen en a eu un petit aperçu la saison passée, lorsqu'Anderlecht l'a équipé d'un micro pour rendre compte de son match face à l'Antwerp. Si la séquence est assez réussie et laisse entendre ce que l'on entend que rarement, elle n'est pas forcément révélatrice de l'ensemble d'un match.

Vertonghen avoue en effet au podcast Football is Life ne pas avoir fait attention à ce qu'il disait : " Dans la première mi-temps, j’ai complètement ce micro. Ils ont vraiment dû couper beaucoup, parce que j'ai dit des choses que personne ne devrait entendre. À la mi-temps, je suis entré et j’ai pensé : Merde ! J’ai ce truc sur moi".

Si le Diable Rouge a fait plus attention lors du deuxième acte, le service marketing a à nouveau dû couper au montage des scènes de fin de match : "Ils sont venus me voir après le match et m'ont dit : "Jan, tu sais qu'on ne va pas pouvoir tout laisser ?" se marre Vertonghen. Anderlecht a quand même su en tirer une vidéo immersive de 10 minutes.