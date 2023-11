Quelles ambitions pour la Belgique à l'Euro 2024 ? L'expérimenté Jan Vertonghen est optimiste !

Jan Vertonghen, comme les derniers pions de la génération dorée, s'apprête à vivre un sixième grand tournoi avec la Belgique. Le défenseur d'Anderlecht sait qu'il s'agira probablement de son dernier, mais veut se laisser le droit de rêver.

Victoire 5-0 de la Belgique contre l’Azerbaïdjan et statut de tête de série assuré pour l’Euro 2024. Jan Vertonghen était heureux en zone mixte, à l’idée de participer à son dernier grand tournoi.

« La nouvelle génération est arrivée et on est prêts pour faire mieux que la génération dorée. Les jeunes sont là et sont motivés. Si tout le monde garde les pieds sur terre, on peut faire quelque chose » souriait Jan Vertonghen, en zone mixte, après la partie.

Ce dimanche, les Diables ont été mis sur orbite par Romelu Lukaku, auteur d’un quadruplé en vingt minutes seulement (entre la 17e et la 37e minute). L’attaquant de l’AS Rome est « un phénomène » comme le décrit Jan Vertonghen, et termine meilleur buteur de ces éliminatoires (14 buts).

« Romelu est un phénomène, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire sur la Belgique. Il est très important sur le terrain et en dehors, pour les jeunes. »

Quelles ambitions pour les Diables, désormais ? Si tout le monde aura une idée un petit peu plus claire au mois de mars après le déplacement amical en Angleterre, on a presque envie de rêver. La Belgique n’a certainement pas le meilleur noyau du tournoi, mais être capable de surprendre n’importe qui.