Thierry Henry n'y va pas de main morte après ses premières défaites

L'ancien T2 des Diables Rouges, Thierry Henry, a connu ses deux premiers revers à la tête des Espoirs français. Et comme à son habitude, il n'a pas commenté cela avec la langue de bois.

Il était facile de l'oublier quand il était sur le banc des Diables Rouges, car l'adjoint de Roberto Martinez n'avait pas adressé la parole aux médias, mais Thierry Henry est particulièrement direct derrière un micro. Et après les défaites des Espoirs français contre l'Autriche, puis la Corée du Sud, il n'a pas mâché ses mots.

"Le niveau n'était pas fameux, pour rester poli. Il y a quelque chose qui s'appelle l'envie dans le foot. On peut parler tactique, mais ce soir c'était une question d'envie", regrettait Henry vendredi dernier dans des propos relayés par L'Equipe. Et après la défaite de ce lundi en amical contre la Corée du Sud, le coach des U21 français était à peine plus satisfait de ses troupes.

"Ce n'était pas dur de faire mieux que contre l'Autriche en termes de combativité. Mais il y a aussi l'efficacité. Le résultat est horrible, mais on s'est créé des occasions, c'était bien plus inquiétant en Autriche ", estime Thierry Henry. "On avait à cœur de se rattraper mais la manière n'était pas bonne, ni offensivement ni défensivement. Vendredi, on a pris une leçon de combativité, ce soir une leçon d'efficacité. Ça ne nous fait pas de mal. On n'est pas si forts que ça, et on n'est pas si nuls que ça. C'est dommage de terminer l'année là-dessus".