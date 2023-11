Cette légende d'Anderlecht regrette d'avoir rejoint le RWDM : "Une grosse erreur !"

Peut-être que les plus jeunes fans ne s'en souviennent pas, mais Paul Van Himst a également joué pour le RWDM pendant une saison. Un transfert sensible, que la légende bruxelloise regrette amèrement.

Paul Van Himst est peut-être l'une des plus grandes légendes de toute l'histoire du Sporting d'Anderlecht, voire du football belge. Pourtant, certains oublient que celui qui a remporté huit titres avec les Mauves et quatre Souliers d'Or a aussi porté les couleurs du RWDM... pendant une saison.

"En 1975, j'avais encore un an de contrat avec Anderlecht, mais je venais de subir une opération au genou et je n'arrivais pas à retrouver ma meilleure forme. J'étais en contact avec le Standard, le Lierse et Charleroi."

"Mais comme je détestais les longs voyages, j'ai finalement été convaincu par un appel de Michel Verschueren pour rejoindre le RWDM. C'était tentant, car le club venait de devenir champion et avait une très bonne équipe. Mais au final, ce fut une erreur."



Certains supporters d'Anderlecht ne l'ont jamais pardonné. "Mentalement parlant, c'était très difficile de jouer chez les voisins alors que j'étais à Anderlecht depuis mes 8 ans. Je n'ai tenu qu'une saison. Si c'était à refaire, je ne le referais pas" a conclu pour Sudpresse celui qui a inscrit 1 but en 21 matchs à Molenbeek, contre 233 buts en 457 matchs à Anderlecht.