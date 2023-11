Anderlecht peut aussi remercier...l'Union

La Gantoise a beau avoir dominé une bonne partie de la rencontre, les coéquipiers de Julien De Sart ont été rejoints au score par une Union Saint-Gilloise opportuniste.

La Gantoise menait au score mais n'a pas su tuer le match. L'Union a alors senti le vent tourner et Cameron Puertas a envoyé une frappe puissante tromper un Davy Roef inattentif.

Ce match nul (1-1) fait mal aux Gantois. Ils sont toujours à 7 points du leader, l'Union, mais ont également vu Anderlecht en profiter pour prendre trois points d'avance et conforter leur seconde place.

"C'est toujours une bataille physique et tactique contre l'Union. On a mis beaucoup d'intensité en première mi-temps. On les a gênés. On a ensuite reculé en deuxième mi-temps. Ils ont eu plus d'espace entre les lignes. Ils ont pu créer plus de jeu", a réagi Julien De Sart à Eleven/DAZN.

"C'était un match équilibré, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas prendre les trois points. Un nul n'est pas suffisant. On voulait réduire l'écart. Comme je l'ai dit contre Anderlecht : c'est plus deux points de perdus !"