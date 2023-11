Genk débute la construction "du meilleure centre de formation de Belgique"

Le KRC Genk va construire un nouveau complexe d'entraînement à la pointe de la technologie. Les plans ont été dévoilés sur le site web des Limbourgeois. La construction débutera à l'automne 2024.

Le complexe d'entraînement portera le nom de Centre d'Entraînement H. Essers, le nom du principal sponsor depuis septembre. Le directeur général Erik Gerits a déclaré que le KRC Genk avait un plan directeur. 'De cette manière, nous voulons rassembler toutes nos activités footballistiques, des jeunes aux équipes féminines jusqu'à l'équipe première, sur un seul site, à l'ombre du terril de Waterschei. Aucun autre club dans notre pays ne fait cela après nous.'

Le KRC Genk souhaite également rénover l'infrastructure du Jong Genk et des KRC Genk Ladies, et la Cegeka Arena devra également bénéficier d'un entretien important. Le stade du KRC Genk sera rénové et agrandi. Le complexe d'entraînement coûtera vingt millions d'euros, mais l'ensemble du plan directeur coûterait environ soixante-dix millions d'euros.