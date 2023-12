Brian Riemer révèle son grand regret de la saison

Brian Riemer s'est présenté à la presse avant le déplacement à Westerlo. Il s'est épanché sur l'un des points de travail de ses troupes.

Samedi, cela fera un an que Brian Riemer est arrivé à Anderlecht. Invité à tirer son bilan, le coach danois explique : "Je suis venu ici pour faire revenir Anderlecht au sommet et travailler dur sur ce projet. Mais j’ai aussi mis la barre haute pour moi-même. Je sais que cela peut être beaucoup mieux et qu’il y a beaucoup à faire. J’essaie de réaliser ces grandes ambitions avec l'équipe".

Selon lui, le Sporting est à sa place, à quatre points du leader unioniste. Ce qu'il manque à l'équipe pour combler l'écart ? Un meilleur bilan à l'extérieur : les Mauves affichent un ratio de 12 sur 24 hors de leurs bases, là où le Lotto Park fait figure de forteresse imprenable avec le 19 sur 21 récolté.

Pour Riemer, c'est surtout dans ce changement de contexte que ses joueurs doivent progresser : "Ce n’est pas suffisant. Nous devons travailler là-dessus". Le déplacement à Westerlo arrive donc à pic pour voir si le message est passé.