L'Union est-elle devenue intouchable ? "La marque des très grandes équipes"

L'Union SG et le Cercle de Bruges vivent une belle amitié. Les supporters ont exprimé cela avant et pendant le match. Les entraîneurs ont également fait preuve d'une grande estime l'un pour l'autre. Miron Muslic s'est montré très élogieux envers la formation d'Alexander Blessin.

Muslic aurait bien sûr préféré repartir avec un point de son déplacement au Parc Duden. "Il y a eu de la déception dans le vestiaire parce que nous avons fait tout ce que nous pouvions", a déclaré l'entraîneur en après-match. "J'avais insisté sur le fait que nous devions avoir les deuxièmes ballons, parce qu'à partir de là, l'Union peut lancer ses attaquants, ce qui est l'une de ses grandes qualités."

"Et oui, c'est ainsi qu'Amoura a marqué. Immédiatement, le ballon est envoyé vers l'avant et ils terminent l'action. Ils n'ont aucune pitié dans la surface. C'est la différence entre l'Union et les autres grandes équipes. Ils sont très efficaces dans les six mètres, des deux côtés du terrain. Machida, Burgess et Mac Allister ne font pas d'erreur non plus en défense. C'est une grande qualité", a ajouté Muslic.

Et ce dernier d'ajouter. "Nous avons eu deux autres grosses occasions, mais l'Union aurait tout aussi bien pu tuer la rencontre plus tôt. Mais on les a vus fatigués après leur match européen. Je les soutiendrai contre Liverpool et je leur souhaite beaucoup de succès."