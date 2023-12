Le "Leicester" espagnol remarque une grande différence dans les rues de la ville

Le club du Girona FC vit une première moitié de saison sans précédent en Primera División et partage la tête du classement avec le Real Madrid. Dimanche soir, le derby contre le FC Barcelone est au programme.

À Girona, ils rêvent toujours du scénario à la Leicester City, ce club a surpris tout le monde en devenant champion de la Premier League en 2016.

Les médias espagnols comparent le Girona FC à Leicester City de la saison 2015/2016. Cependant, le président de Girona, Delfí Geli, ne veut pas encore y penser. "Ce que Leicester a réalisé est difficile, et ici peut-être encore plus difficile car trois clubs se distinguent clairement en termes de revenus", déclare Geli dans une interview à Sport. Le président fixe cependant un autre objectif. "La qualification en Europe est un objectif en raison du total de points que nous avons déjà. Nous avons tenu un tiers du championnat et maintenant nous devons continuer. La qualité du groupe ne sera pas en cause."

On observe un développement incroyable autour du club et de la ville de Girona. "Les enfants portent maintenant des maillots de notre attaquant Christian Stuani", déclare Geli. "Il y a dix ans, on voyait des maillots du Barça, du Real Madrid ou de l'Espanyol dans les rues, mais pas de Girona. Ce n'était pas étonnant, car ils n'étaient même pas vendus. Maintenant, les gens de Girona soutiennent Girona, et nous en récolterons les fruits à l'avenir."

Dimanche soir, Girona se rend chez le troisième du classement, Barcelone. Les excellentes performances de Girona ont donné une importance supplémentaire au derby catalan.